Восстановление поврежденного после атаки БПЛА дома в Белгороде начнется 14 августа

Ранее 13 августа в сети появились данные о взрыве в жилом доме в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже пояснил, что в здание влетел беспилотник, из-за чего произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. Взрыв привел к повреждению кондиционеров, в ряде квартир выбиты стекла.