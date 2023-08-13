Восстановление поврежденного после атаки БПЛА дома в Белгороде начнется 14 августа
Восстановительные работы в многоквартирном жилом доме в Белгороде, который получил повреждения после удара украинского беспилотника, начнутся 14 августа, заявил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, фрагментами БПЛА повреждены окна и фасад многоквартирного дома на улице Есенина, а также 15 припаркованных рядом автомобилей», – написал мэр, подтвердив данные о том, что в результате атаки никто не пострадал.
Ранее 13 августа в сети появились данные о взрыве в жилом доме в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже пояснил, что в здание влетел беспилотник, из-за чего произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. Взрыв привел к повреждению кондиционеров, в ряде квартир выбиты стекла.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, чьи войска часто бьют по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.