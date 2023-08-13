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Общество

Восстановление поврежденного после атаки БПЛА дома в Белгороде начнется 14 августа

Ведомости

Восстановительные работы в многоквартирном жилом доме в Белгороде, который получил повреждения после удара украинского беспилотника, начнутся 14 августа, заявил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, фрагментами БПЛА повреждены окна и фасад многоквартирного дома на улице Есенина, а также 15 припаркованных рядом автомобилей», – написал мэр, подтвердив данные о том, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее 13 августа в сети появились данные о взрыве в жилом доме в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже пояснил, что в здание влетел беспилотник, из-за чего произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. Взрыв привел к повреждению кондиционеров, в ряде квартир выбиты стекла.

Ранее по теме: Гладков: взрыв в жилом доме в Белгороде произошел после попадания беспилотника

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, чьи войска часто бьют по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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