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Общество

Гладков: взрыв в жилом доме в Белгороде произошел после попадания беспилотника

Ведомости

Беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде, в результате чего произошел взрыв, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, при взрыве никто не пострадал. Инцидент произошел в доме по ул. Есенина.

«После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж», – уточнил Гладков, который выехал на место ЧП.

В настоящее время продолжается поквартирный обход, чтобы зафиксировать все повреждения. При этом жильцы рассказали, что после взрыва у них выбило стекла.

Кроме того, повреждения получили около 15 автомобилей, на месте работают аварийные службы.

Ранее 13 августа российские средства противовоздушной обороны уже сбили несколько украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты в Белгородской области.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, чьи войска часто бьют по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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