Гладков: взрыв в жилом доме в Белгороде произошел после попадания беспилотника
Беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде, в результате чего произошел взрыв, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, при взрыве никто не пострадал. Инцидент произошел в доме по ул. Есенина.
«После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж», – уточнил Гладков, который выехал на место ЧП.
В настоящее время продолжается поквартирный обход, чтобы зафиксировать все повреждения. При этом жильцы рассказали, что после взрыва у них выбило стекла.
Кроме того, повреждения получили около 15 автомобилей, на месте работают аварийные службы.
Ранее 13 августа российские средства противовоздушной обороны уже сбили несколько украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты в Белгородской области.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, чьи войска часто бьют по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.