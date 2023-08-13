Над Белгородской областью сбит третий за сутки украинский беспилотник

Минобороны сообщает о попытках атак БПЛА ВСУ в регионе третий раз за сутки. Так, около 11 часов утра (мск) ПВО пресекла удар БПЛА, аналогичный инцидент произошел около 4:00 мск. Накануне, 12 августа, Гладков сообщал о сбитом беспилотнике на подлете к городу Шебекино.