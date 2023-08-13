Над Белгородской областью сбит третий за сутки украинский беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) днем в воскресенье, 13 августа, уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в Минобороны РФ.
По информации пресс-службы оборонного ведомства, БПЛА сбили около 13.30 мск.
«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – говорится в сообщении.
Губернатор региона Вячеслав Гладков также рассказал, что система ПВО сработала в Белгородском районе, а беспилотник был сбит в районе села Соломино.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.