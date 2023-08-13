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Над Белгородской областью сбит третий за сутки украинский беспилотник

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) днем в воскресенье, 13 августа, уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в Минобороны РФ.

По информации пресс-службы оборонного ведомства, БПЛА сбили около 13.30 мск.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также рассказал, что система ПВО сработала в Белгородском районе, а беспилотник был сбит в районе села Соломино.

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Минобороны сообщает о попытках атак БПЛА ВСУ в регионе третий раз за сутки. Так, около 11 часов утра (мск) ПВО пресекла удар БПЛА, аналогичный инцидент произошел около 4:00 мск. Накануне, 12 августа, Гладков сообщал о сбитом беспилотнике на подлете к городу Шебекино.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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