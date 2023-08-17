Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Российская система ПВО обнаружила и сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, в результате никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Сегодня около 9.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», – сказано в сообщении.
В предыдущий раз губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о работе системы ПВО в регионе 15 августа. Тогда беспилотник был замечен в небе над Шебекинским районом. В результате дрон был сбит, никто не пострадал. 14 августа в воздухе системой ПВО были сбиты две цели над селом Пушкарное в Белгородской области.
13 августа Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью, четвертый дрон был перехвачен около 22:00 мск. В этот же день Гладков сообщил, что один беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде. Произошел взрыв, в результате которого повреждения получили здание и припаркованные внизу автомобили. Позже Гладков уточнил, что из-за падения беспилотника в Белгороде пострадала 10-летняя девочка. Ее доставили в больницу, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования». В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.