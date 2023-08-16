Решение по проекту о запрете публиковать видео атак БПЛА могут принять осенью

Члены Совета Федерации разработали законопроект, которым предлагают запретить распространение в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак беспилотников и других военных сведений, позволяющих идентифицировать тип специальных средствах поражения, их место нахождения, запуска или траекторию полета. Под запрет также попадет распространение фото и видео, с помощью которых можно будет определить место нахождения ВС РФ, установить факт поражения военной инфраструктуры и критически важных объектов, а также оценить характер нанесенных повреждений. Клишас пояснил, что нововведения обусловлены тем, что фотографии и видео, опубликованные в интернете, могут стать источником информации для противника. Поправки предлагают внести в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».