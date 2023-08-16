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Общество

Решение по проекту о запрете публиковать видео атак БПЛА могут принять осенью

Ведомости

Решение о внесении в Госдуму законопроектов о запрете распространения в СМИ и интернете фото- и видеоматериалов с мест обстрела, атак дронов и других военных сведений будет принято осенью. За нарушение запрета предполагается административная и уголовная ответственность. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Решение примут после завершения необходимых консультаций, в том числе с Крымом и новыми субъектами России, добавил Клишас.

Ранее по теме: Сенаторы предложили запретить публикацию фото и видео атак беспилотников

Члены Совета Федерации разработали законопроект, которым предлагают запретить распространение в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак беспилотников и других военных сведений, позволяющих идентифицировать тип специальных средствах поражения, их место нахождения, запуска или траекторию полета. Под запрет также попадет распространение фото и видео, с помощью которых можно будет определить место нахождения ВС РФ, установить факт поражения военной инфраструктуры и критически важных объектов, а также оценить характер нанесенных повреждений. Клишас пояснил, что нововведения обусловлены тем, что фотографии и видео, опубликованные в интернете, могут стать источником информации для противника. Поправки предлагают внести в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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