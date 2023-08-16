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Общество

Сенаторы предложили запретить публикацию фото и видео атак беспилотников

Ведомости

Члены Совета Федерации разработали законопроект, которым предлагают запретить распространение в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак беспилотников и других военных сведений. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Предлагается запретить распространение информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории России, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета», – сказал он.

Под запрет также попадет распространение фото и видео, с помощью которых можно будет определить место нахождения ВС РФ, установить факт поражения военной инфраструктуры и критически важных объектов, а также оценить характер нанесенных повреждений. Клишас уточнил, что действие законопроекта не распространяется на материалы, которые опубликовало Минобороны РФ.

Клишас пояснил, что нововведения обусловлены тем, что фотографии и видео, опубликованные в интернете, могут стать источником информации для противника. «Например, момент запуска баллистической ракеты, запечатленный на видео, позволяет определить траекторию полета, а следовательно, при попадании в конечную цель выявляет методом математического расчета местоположение пусковой установки», – сказал он.

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Поправки предлагают внести в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно тексту документа, такие материалы будут признаны новым видом «противоправной, опасной для общества и государства информации». После обнаружения противоправных фото и видео Генпрокуратура сможет обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, которые занимаются распространением такой информации.

30 мая депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал Telegram-каналу Shot, что в ближайшее время будет инициирован закон, предусматривающий уголовную ответственность за съемку полетов беспилотников. После этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что для начала нужно разобраться в ситуации, после чего выходить с законодательной инициативой. «Беспилотники снимать можно и нужно, а работу ПВО не надо снимать. Если беспилотник уничтожается, то, если снял, лучше никуда не выкладывать и удалить этот файл. А если просто летит беспилотник, то даже полезно снять: увидел, выложил и отправил его на номер 112», – пояснил Картаполов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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