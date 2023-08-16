Сенаторы предложили запретить публикацию фото и видео атак беспилотников

30 мая депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал Telegram-каналу Shot, что в ближайшее время будет инициирован закон, предусматривающий уголовную ответственность за съемку полетов беспилотников. После этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что для начала нужно разобраться в ситуации, после чего выходить с законодательной инициативой. «Беспилотники снимать можно и нужно, а работу ПВО не надо снимать. Если беспилотник уничтожается, то, если снял, лучше никуда не выкладывать и удалить этот файл. А если просто летит беспилотник, то даже полезно снять: увидел, выложил и отправил его на номер 112», – пояснил Картаполов.