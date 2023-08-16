Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Крымом

12 августа Минобороны сообщало, что ночью российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили налет 20 украинских дронов по разным объектам в Крыму. В результате 14 аппаратов были сбиты, а остальные шесть – подавлены РЭБ. Люди и объекты не пострадали.