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Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Крымом

Ведомости

Российские средства ПВО уничтожили над территорией Крыма украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным министерства, попытка Киева «осуществить террористическую атаку» была пресечена 16 августа около 11 часов.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым», – говорится в сообщении.

12 августа Минобороны сообщало, что ночью российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили налет 20 украинских дронов по разным объектам в Крыму. В результате 14 аппаратов были сбиты, а остальные шесть – подавлены РЭБ. Люди и объекты не пострадали.

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Днем 12 августа вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать Крымский мост зенитными управляемыми ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Оба раза были неудачными, так как ракеты были перехвачены в воздухе. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего не было.

В Крыму бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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