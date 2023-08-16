Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили над территорией Крыма украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
По данным министерства, попытка Киева «осуществить террористическую атаку» была пресечена 16 августа около 11 часов.
«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым», – говорится в сообщении.
12 августа Минобороны сообщало, что ночью российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили налет 20 украинских дронов по разным объектам в Крыму. В результате 14 аппаратов были сбиты, а остальные шесть – подавлены РЭБ. Люди и объекты не пострадали.
Днем 12 августа вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать Крымский мост зенитными управляемыми ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Оба раза были неудачными, так как ракеты были перехвачены в воздухе. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего не было.
В Крыму бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.