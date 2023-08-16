Минобороны сообщило о трех беспилотниках над Калужской областью

В предыдущий раз о беспилотнике в Калужской области сообщалось 12 августа. Тогда системы ПВО сбили дроны в Дзержинском районе. 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила по одному беспилотнику в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. 7 августа беспилотник был сбит в Ферзиковском районе Калужской области, 3 августа были уничтожены семь дронов. В результате атак никто не пострадал.