Минобороны сообщило о трех беспилотниках над Калужской областью
Российская система ПВО уничтожила три беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», – сказано в сообщении.
В результате произошедшего никто не пострадал, инфраструктура не была разрушена. Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что беспилотники были сбиты на юге области.
В предыдущий раз о беспилотнике в Калужской области сообщалось 12 августа. Тогда системы ПВО сбили дроны в Дзержинском районе. 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила по одному беспилотнику в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. 7 августа беспилотник был сбит в Ферзиковском районе Калужской области, 3 августа были уничтожены семь дронов. В результате атак никто не пострадал.
С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен средний уровень реагирования.