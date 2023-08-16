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Минобороны сообщило о трех беспилотниках над Калужской областью

Ведомости

Российская система ПВО уничтожила три беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. 

«Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», – сказано в сообщении. 

В результате произошедшего никто не пострадал, инфраструктура не была разрушена. Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что беспилотники были сбиты на юге области.

В предыдущий раз о беспилотнике в Калужской области сообщалось 12 августа. Тогда системы ПВО сбили дроны в Дзержинском районе. 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила по одному беспилотнику в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. 7 августа беспилотник был сбит в  Ферзиковском районе Калужской области, 3 августа были уничтожены семь дронов. В результате атак никто не пострадал.

С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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