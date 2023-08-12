В Калужской области сбили беспилотник
В Калужской области в ночь на субботу, 12 августа, сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), сбит беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
По его данным, дрон был сбит в Дзержинском районе. Последствий для людей и инфраструктуры нет, добавил Шапша.
10 августа средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской и Московской областях, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России тогда заявило о пресечении террористической атаки Киева, уточнив, что два БПЛА ликвидировали в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. В результате пресечения атаки пострадавших и разрушений не было.
Утром 7 августа Шапша сообщил о сбитом беспилотнике в Ферзиковском районе Калужской области, никто не пострадал. 3 августа в регионе уничтожили семь дронов.
С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен средний уровень реагирования.
В декабре 2022 г. в Калужской области запретили использовать беспилотники. Исключение составляют дроны органов государственной власти, местного самоуправления и ряда других организаций, которые выполняют государственный оборонный заказ или обеспечивают контроль и функционирование объектов инфраструктуры.