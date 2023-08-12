В Калужской области сбили беспилотник

10 августа средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской и Московской областях, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России тогда заявило о пресечении террористической атаки Киева, уточнив, что два БПЛА ликвидировали в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. В результате пресечения атаки пострадавших и разрушений не было.