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В Калужской области сбили беспилотник

Ведомости

В Калужской области в ночь на субботу, 12 августа, сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), сбит беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, дрон был сбит в Дзержинском районе. Последствий для людей и инфраструктуры нет, добавил Шапша.

10 августа средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской и Московской областях, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России тогда заявило о пресечении террористической атаки Киева, уточнив, что два БПЛА ликвидировали в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. В результате пресечения атаки пострадавших и разрушений не было.

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Утром 7 августа Шапша сообщил о сбитом беспилотнике в  Ферзиковском районе Калужской области, никто не пострадал. 3 августа в регионе уничтожили семь дронов.

С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен средний уровень реагирования.

В декабре 2022 г. в Калужской области запретили использовать беспилотники. Исключение составляют дроны органов государственной власти, местного самоуправления и ряда других организаций, которые выполняют государственный оборонный заказ или обеспечивают контроль и функционирование объектов инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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