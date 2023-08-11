В Калуге произошло возгорание на электрической подстанции
Электрическая подстанция загорелась в Калуге, в результате подключенные к ней населенные пункты остались без электричества. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества», – написал он.
По информации мэра Калуги Дмитрия Денисова, возгорание началось ориентировочно в 06:00. В результате без электричества остались семь населенных пунктов – Росва, Яглово, Резвань, Плетеневка, Мстихино, Куровской и часть Бабынинского района.
В 08:24 Шапша сообщил о ликвидации возгорания. В результате повреждения получили два трансформатора. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать удар молнии. Ранее в МЧС по Калужской области предупреждали о грозе и сильных порывах ветра до 15 м/с.
Утром 7 августа Шапша сообщил о сбитом беспилотнике в Калужской области. В результате никто не пострадал.
С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен средний уровень реагирования.