Губернатор Калужской области сообщил о сбитом беспилотнике

3 августа Шапша сообщил о семи сбитых дронах в Калужской области. Шесть из них были ликвидированы ночью, седьмой беспилотник обнаружили и сбили утром. В Минобороны РФ заявили о пресеченной попытке Киева осуществить террористическую атаку ночью 3 августа. Шесть дронов были уничтожены средствами ПВО. Пострадавших и разрушений в результате инцидента не было.