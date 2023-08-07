Губернатор Калужской области сообщил о сбитом беспилотнике
В Калужской области ночью 7 августа был сбит беспилотник. Об этом сообщает губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня в 2.30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет», – написал он в своем Telegram-канале.
3 августа Шапша сообщил о семи сбитых дронах в Калужской области. Шесть из них были ликвидированы ночью, седьмой беспилотник обнаружили и сбили утром. В Минобороны РФ заявили о пресеченной попытке Киева осуществить террористическую атаку ночью 3 августа. Шесть дронов были уничтожены средствами ПВО. Пострадавших и разрушений в результате инцидента не было.
С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен «средний уровень реагирования».
Кроме того, в декабре 2022 г. в Калужской области запретили использовать беспилотники. Исключение составляют дроны органов государственной власти, местного самоуправления и ряда других организаций, которые выполняют государственный оборонный заказ или обеспечивают контроль и функционирование объектов инфраструктуры.