В Калужской области запретили использовать беспилотники
В Калужской области запретили использовать беспилотники, квадрокоптеры, аэростаты и малолитражные суда, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Калужской области принято постановление губернатора Калужской области <...>, которое запрещает на территории Калужской области использование воздушных судов авиации общего назначения, воздушных аппаратов (аэростатов), беспилотных гражданских воздушных судов», — говорится в сообщении.
В конце ноября аналогичный запрет ввели в Пермском крае. Уточнялось, что это решение принято для обеспечения безопасности инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Некоторые из них регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, которая использует в том числе БПЛА. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности, который подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.