В Пермском крае запретили использовать беспилотники
В Пермском крае с 1 декабря запрещается использование беспилотников, сообщили в Telegram-канале министерства безопасности региона.
«Оперштаб по обеспечению базовой готовности Пермского края утвердил протокол, согласно которому с 1 декабря 2022 г. на территории региона запрещается использование беспилотных воздушных судов (летательных аппаратов, дронов)», — сказано в сообщении.
Уточняется, что это решение принято для обеспечения безопасности инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов. В случае использования беспилотников предусмотрена административная ответственность по статье 11.4 КоАП РФ, максимальное наказание составляет до 50 000 руб. для физлиц и до 500 000 руб. для юрлиц.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Некоторые из них регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, которая использует в том числе БПЛА. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности, который подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.
На фоне этого у участников российского рынка коммерческих беспилотников возникли опасения о полном запрете полетов, в результате чего отрасль может понести убытки в размере 10 млрд руб. в год. Запрет на использование беспилотников уже ввели в Саратовской, Нижегородской и Тульской областях, он действует с 24 октября.
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