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Общество

В Пермском крае запретили использовать беспилотники

Ведомости

В Пермском крае с 1 декабря запрещается использование беспилотников, сообщили в Telegram-канале министерства безопасности региона. 

«Оперштаб по обеспечению базовой готовности Пермского края утвердил протокол, согласно которому с 1 декабря 2022 г. на территории региона  запрещается использование беспилотных воздушных судов (летательных аппаратов, дронов)», — сказано в сообщении. 

Уточняется, что это решение принято для обеспечения безопасности инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов. В случае использования беспилотников предусмотрена административная ответственность по статье 11.4 КоАП РФ, максимальное наказание составляет до 50 000 руб. для физлиц и до 500 000 руб. для юрлиц. 

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Некоторые из них регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, которая использует в том числе БПЛА. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности, который подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.

На фоне этого у участников российского рынка коммерческих беспилотников возникли опасения о полном запрете полетов, в результате чего отрасль может понести убытки в размере 10 млрд руб. в год. Запрет на использование беспилотников уже ввели в Саратовской, Нижегородской и Тульской областях, он действует с 24 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных