«Коммерсантъ»: запрет беспилотников грозит убытками в 10 млрд рублей
Участники российского рынка коммерческих беспилотников опасаются полного запрета полетов на фоне введения режима базовой готовности в стране. Отрасль может понести убытки в размере 10 млрд руб. в год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на профильную ассоциацию «Аэронекст».
Как отмечает издание, с 24 октября запрет на полеты беспилотников ввели власти Саратовской, Нижегородской и Тульской областей в связи с указом президента РФ от 19 октября, по которому в российских регионах были введены разные степени режима готовности. По данным «Аэронекста», аналогичное решение могут принять и в Подмосковье. В ассоциации считают, что существует угроза «веерного распространения» этого запрета по всей стране.
Так, из-за введения ограничений в Нижегородской области уже пострадала «Финко» — компания потеряла контракты на 1,2 млн руб. Уточняется, что один из них касался мониторинга трубопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В «Финко» добавили, что если данная мера распространится на другие субъекты РФ, то потери выручки компании могут составить 1 млрд руб.
«Запрет ударит по нефтегазовой, энергетической, строительной, горнодобывающей и иным отраслям»,— сообщил глава «Аэронекста» Глеб Бабинцев. Он добавил, что ассоциация попросит администрацию президента и региональных властей снять ограничение полетов беспилотников.
В России существует не менее 40 компаний, которые предоставляют услуги с применением беспилотников, пишет «Коммерсантъ». В ГК «Геоскан» допустили более масштабные потери. По данным компании, продажи таких услуг могут сократиться более чем на 10 млрд руб., а самой техники — на 1-2 млрд руб.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности, который подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.
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