«Коммерсантъ»: запрет беспилотников грозит убытками в 10 млрд рублей

Как отмечает издание, с 24 октября запрет на полеты беспилотников ввели власти Саратовской, Нижегородской и Тульской областей в связи с указом президента РФ от 19 октября, по которому в российских регионах были введены разные степени режима готовности. По данным «Аэронекста», аналогичное решение могут принять и в Подмосковье. В ассоциации считают, что существует угроза «веерного распространения» этого запрета по всей стране.