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«Коммерсантъ»: запрет беспилотников грозит убытками в 10 млрд рублей

Ведомости

Участники российского рынка коммерческих беспилотников опасаются полного запрета полетов на фоне введения режима базовой готовности в стране. Отрасль может понести убытки в размере 10 млрд руб. в год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на профильную ассоциацию «Аэронекст».

Как отмечает издание, с 24 октября запрет на полеты беспилотников ввели власти Саратовской, Нижегородской и Тульской областей в связи с указом президента РФ от 19 октября, по которому в российских регионах были введены разные степени режима готовности. По данным «Аэронекста», аналогичное решение могут принять и в Подмосковье. В ассоциации считают, что существует угроза «веерного распространения» этого запрета по всей стране.

Так, из-за введения ограничений в Нижегородской области уже пострадала «Финко» — компания потеряла контракты на 1,2 млн руб. Уточняется, что один из них касался мониторинга трубопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В «Финко» добавили, что если данная мера распространится на другие субъекты РФ, то потери выручки компании могут составить 1 млрд руб.

«Запрет ударит по нефтегазовой, энергетической, строительной, горнодобывающей и иным отраслям»,— сообщил глава «Аэронекста» Глеб Бабинцев. Он добавил, что ассоциация попросит администрацию президента и региональных властей снять ограничение полетов беспилотников.

В России существует не менее 40 компаний, которые предоставляют услуги с применением беспилотников, пишет «Коммерсантъ». В ГК «Геоскан» допустили более масштабные потери. По данным компании, продажи таких услуг могут сократиться более чем на 10 млрд руб., а самой техники — на 1-2 млрд руб.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности, который подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных