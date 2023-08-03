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Губернатор Калужской области сообщил о шести сбитых беспилотниках

Ведомости

В Калужской области ночью 3 августа сбили шесть беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. 

«Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», – написал он. 

В Минобороны РФ заявили, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку. Шесть дронов были уничтожены средствами ПВО. В ведомстве также подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

В предыдущий раз Шапша сообщал о падении беспилотника в Калужской области 11 июня. Дрон упал в районе деревни Стрелковка. В результате были незначительно повреждены два садовых дома.

30 июля и 1 августа Киев попытался атаковать при помощи беспилотников Москву. В обоих случаях дроны долетели до «Москвы-сити». В Минобороны утверждали, что подавили беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 30 июля в результате падения дрона были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа беспилотник повредил фасад на уровне 21-го этажа одной из башен. 

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали новый удар дрона по «Москве-сити»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые атаки Украины на Москву подтверждают «сущность киевского режима». По его словам, принимаются «все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне». Песков отметил, что в Москве и Подмосковье не планируют повышать уровень террористической угрозы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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