Губернатор Калужской области сообщил о седьмом сбитом за день беспилотнике
Система ПВО обнаружила и сбила еще один беспилотник на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит ещё один беспилотник», – написал он.
В результате происшествия люди и инфраструктура не пострадали.
Ранее сегодня губернатор сообщил, что силы ПВО сбили шесть беспилотников, пытавшихся пролететь через юго-западную часть области. В Минобороны РФ заявили, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку. Шесть дронов были уничтожены средствами ПВО. В ведомстве также подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
30 июля и 1 августа Киев попытался атаковать при помощи беспилотников Москву. В обоих случаях дроны долетели до «Москвы-сити». В Минобороны утверждали, что подавили беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 30 июля в результате падения дрона были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа беспилотник повредил фасад на уровне 21-го этажа одной из башен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку 1 августа, исключил повышение уровня террористической угрозы в Москве. Песков также отметил, что и в Москве, и в других регионах, которые подвергаются атакам беспилотников, принимают все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне.