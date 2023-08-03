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Губернатор Калужской области сообщил о седьмом сбитом за день беспилотнике

Ведомости

Система ПВО обнаружила и сбила еще один беспилотник на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит ещё один беспилотник», – написал он.

В результате происшествия люди и инфраструктура не пострадали.

Ранее сегодня губернатор сообщил, что силы ПВО сбили шесть беспилотников, пытавшихся пролететь через юго-западную часть области. В Минобороны РФ заявили, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку. Шесть дронов были уничтожены средствами ПВО. В ведомстве также подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

30 июля и 1 августа Киев попытался атаковать при помощи беспилотников Москву. В обоих случаях дроны долетели до «Москвы-сити». В Минобороны утверждали, что подавили беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 30 июля в результате падения дрона были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа беспилотник повредил фасад на уровне 21-го этажа одной из башен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку 1 августа, исключил повышение уровня террористической угрозы в Москве. Песков также отметил, что и в Москве, и в других регионах, которые подвергаются атакам беспилотников, принимают все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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