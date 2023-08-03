Губернатор Калужской области сообщил о седьмом сбитом за день беспилотнике

Ранее сегодня губернатор сообщил, что силы ПВО сбили шесть беспилотников, пытавшихся пролететь через юго-западную часть области. В Минобороны РФ заявили, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку. Шесть дронов были уничтожены средствами ПВО. В ведомстве также подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.