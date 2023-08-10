Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках в Калужской и Московской областях

На фоне обнаружения в небе беспилотников аэропорты «Внуково» и «Домодедово» ограничили посадку и вылет самолетов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службы аэропортов. В частности, «Внуково» временно запретило прием и выпуск лайнеров с 2:43 мск, а «Домодедово» – с 2:59. В 5:15 мск ограничения были сняты в обоих аэропортах, сейчас они работают в штатном режиме.