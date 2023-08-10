Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках в Калужской и Московской областях

Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках в Калужской и Московской областяхВ результате инцидента пострадавших и разрушений нет
Рано утром 10 августа средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотника в Калужской и Московской областях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД», – написал он в своем Telegram-канале.
Минобороны России заявило о пресечении террористической атаки Киева. По данным ведомства, два беспилотника ликвидировали в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. В результате пресечения атаки пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.
Два украинских беспилотника этой ночью также были сбиты вблизи Севастополя. Еще девять дронов военные подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники не достигли цели и упали в акваторию Черного моря, уточнили в Минобороны.
На фоне обнаружения в небе беспилотников аэропорты «Внуково» и «Домодедово» ограничили посадку и вылет самолетов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службы аэропортов. В частности, «Внуково» временно запретило прием и выпуск лайнеров с 2:43 мск, а «Домодедово» – с 2:59. В 5:15 мск ограничения были сняты в обоих аэропортах, сейчас они работают в штатном режиме.
Согласно онлайн-табло «Внуково», в петербургский аэропорт «Пулково» были перенаправлены рейсы из Анкары и Бодрума, а в московское «Шереметьево» – рейс из Шарм-эль-Шейха. Самолеты, следующие в «Домодедово», прибыли либо по расписанию, либо ожидаются с опозданием. При этом рейс из Кутаиси приземлился в «Домодедово» в 3:08 мск, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Попытки Киева атаковать Москву при помощи беспилотников участились с конца июля. 9 августа Минобороны сообщило о пресечении очередной попытки Украины совершить террористическую атаку. Два дрона ночью были сбиты в районе Домодедово и Минского шоссе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет.
6 августа дрон был уничтожен на территории Подольского района при попытке прорыва в столицу. По данным Минобороны, Украина планировала ударить по объектам на территории Московской области. Ведомости утверждало, что обошлось без пострадавших и разрушений, но позже глава Подольска Дмитрий Жариков сообщил, что в результате инцидента были выбиты стекла в нескольких домах.
30 июля и 1 августа дроны долетели до «Москва-сити». 30 июля в результате падения дрона были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа пострадал фасад на уровне 21-го этажа одной из башен.
Комментируя атаки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Украины подтверждают «сущность киевского режима». По его словам, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности. Песков подчеркнул, что повышать уровень террористической угрозы в Москве не планируется.