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В Белгородской области сработала система ПВО

Ведомости

ВС России пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника, он был обнаружен системой ПВО и сбит. Об этом сообщили в Минобороны России.  

«Сегодня около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен», – сказано в сообщении.

Ранее о том, что в Шебекинском районе Белгородской области сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате произошедшего никто не пострадал. По словам Гладкова, повреждения получили только кровля гаража в частном доме и один легковой автомобиль.

В последние дни сообщения о беспилотниках в Белгородской области участились. 14 августа в воздухе системой ПВО были сбиты две цели над селом Пушкарное в Белгородской области. 13 августа Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью, четвертый дрон был перехвачен около 22.00 мск.

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Кроме того, 13 августа один беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде. Произошел взрыв, в результате которого повреждения получили здание и припаркованные внизу автомобили. Позже Гладков уточнил, что из-за падения беспилотника в Белгороде пострадала 10-летняя девочка. Ее доставили в больницу, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования». В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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