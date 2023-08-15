В Белгородской области сработала система ПВО
ВС России пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника, он был обнаружен системой ПВО и сбит. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен», – сказано в сообщении.
Ранее о том, что в Шебекинском районе Белгородской области сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате произошедшего никто не пострадал. По словам Гладкова, повреждения получили только кровля гаража в частном доме и один легковой автомобиль.
В последние дни сообщения о беспилотниках в Белгородской области участились. 14 августа в воздухе системой ПВО были сбиты две цели над селом Пушкарное в Белгородской области. 13 августа Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью, четвертый дрон был перехвачен около 22.00 мск.
Кроме того, 13 августа один беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде. Произошел взрыв, в результате которого повреждения получили здание и припаркованные внизу автомобили. Позже Гладков уточнил, что из-за падения беспилотника в Белгороде пострадала 10-летняя девочка. Ее доставили в больницу, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования». В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.