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Общество

В результате обстрела Новой Таволжанки пострадали два человека

Ведомости

В результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об том сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом. В нем шли восстановительные работы.

«Есть двое пострадавших. Мужчина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода», – написал он.

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Осколочные ранения получила и женщина, которую доставили в центральную районную больницу. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Новая Таволжанка попадала под обстрел ВСУ и 14 августа. В ежедневной сводке Гладков сообщил, что по селу было выпущено десять минометных снарядов, но разрушений и пострадавших не было.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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