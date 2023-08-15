В результате обстрела Новой Таволжанки пострадали два человека
В результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об том сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом. В нем шли восстановительные работы.
«Есть двое пострадавших. Мужчина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода», – написал он.
Осколочные ранения получила и женщина, которую доставили в центральную районную больницу. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Новая Таволжанка попадала под обстрел ВСУ и 14 августа. В ежедневной сводке Гладков сообщил, что по селу было выпущено десять минометных снарядов, но разрушений и пострадавших не было.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.