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Общество

В Белгородской области после удара ВСУ повреждена линия электропередачи

Ведомости

В Белгородской области за сутки ВСУ нанесли удары по восьми муниципалитетам. Об этом в ежедневной сводке сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших в результате обстрелов нет.

В Вейделевском районе по окраине хутора Брянские Липяги после удара ракеты комплекса «Точка-У» повреждена линия электропередачи, частично нарушено энергоснабжение в семи населенных пунктах, без света временно остались 60 абонентов. «Аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановительным работам. Пострадавших нет», – написал Гладков.

В Белгороде произошло падение фрагментов в результате работы системы ПВО по двум воздушным целям, есть повреждения в двух частных домах.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено девять артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – семь. В селе Пушкарное сбито три беспилотника. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Журавлевка, здесь с БПЛА сброшено одно взрывное устройство и зафиксирована атака села дроном-камикадзе, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В селе Красный Хутор с БПЛА сброшено 58 осколочных боеприпасов, также по селу выпущено 14 артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов района разрушений нет.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском городском округе под обстрел попал хутор Дубровка – зафиксировано три прилета. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. В Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сел Дроновка и Сподарюшино – установлено три и шесть прилетов соответственно. В Шебекинском городском округе по хутору Панков и селу Новая Таволжанка выпущено по десять минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» – два. Разрушений в муниципалитетах нет.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. По данным местных властей, около 3,3 млрд руб. выплатили пострадавшим от обстрелов жителям приграничных населенных пунктов региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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