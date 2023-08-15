В Белгородской области после удара ВСУ повреждена линия электропередачи

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском городском округе под обстрел попал хутор Дубровка – зафиксировано три прилета. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. В Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сел Дроновка и Сподарюшино – установлено три и шесть прилетов соответственно. В Шебекинском городском округе по хутору Панков и селу Новая Таволжанка выпущено по десять минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» – два. Разрушений в муниципалитетах нет.