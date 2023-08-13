Минобороны сообщило о перехвате украинского БПЛА над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
Ранее 13 августа российские силы уже сбили несколько беспилотников Украины в регионе, при этом один БПЛА влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде, повредив здание и припаркованные внизу автомобили. Никто из жильцов дома после взрыва не пострадал, восстановительные работы начнутся 14 августа, сообщали местные власти.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, чьи войска часто бьют по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.