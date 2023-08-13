Минобороны сообщило о перехвате украинского БПЛА над Белгородской областью

Ранее 13 августа российские силы уже сбили несколько беспилотников Украины в регионе, при этом один БПЛА влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде, повредив здание и припаркованные внизу автомобили. Никто из жильцов дома после взрыва не пострадал, восстановительные работы начнутся 14 августа, сообщали местные власти.