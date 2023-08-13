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Минобороны сообщило о перехвате украинского БПЛА над Белгородской областью

Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Ранее 13 августа российские силы уже сбили несколько беспилотников Украины в регионе, при этом один БПЛА влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде, повредив здание и припаркованные внизу автомобили. Никто из жильцов дома после взрыва не пострадал, восстановительные работы начнутся 14 августа, сообщали местные власти.

Ранее по теме: Восстановление поврежденного после атаки БПЛА дома в Белгороде начнется 14 августа

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, чьи войска часто бьют по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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