Гладков сообщил о двух сбитых целях над Белгородским районом
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в воздухе две цели над селом Пушкарное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбиты 2 воздушные цели в районе села Пушкарное. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне, 13 августа, Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью, четвертый дрон был перехвачен около 22.00 мск.
Кроме того, 13 августа один беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде. Произошел взрыв, в результате которого повреждения получили здание и припаркованные внизу автомобили. Восстановительные работы начнутся 14 августа. Ранее сегодня Гладков уточнил, что из-за падения беспилотника в Белгороде пострадала 10-летняя девочка. Ее доставили в больницу, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.