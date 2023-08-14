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Политика

Гладков сообщил о двух сбитых целях над Белгородским районом

Ведомости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в воздухе две цели над селом Пушкарное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбиты 2 воздушные цели в районе села Пушкарное. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале.

Накануне, 13 августа, Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью, четвертый дрон был перехвачен около 22.00 мск.

Кроме того, 13 августа один беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде. Произошел взрыв, в результате которого повреждения получили здание и припаркованные внизу автомобили. Восстановительные работы начнутся 14 августа. Ранее сегодня Гладков уточнил, что из-за падения беспилотника в Белгороде пострадала 10-летняя девочка. Ее доставили в больницу, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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