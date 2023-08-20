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Ростовскую область попытались атаковать дроны-камикадзе

Ведомости

Беспилотники попытались атаковать Ростовскую область утром 20 августа, два дрона упали на территории воинской части в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), никто не пострадал, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ», – написал он в своем Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны (ПВО), по словам Голубева, не применялись из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – в километре севернее Новошахтинска, уточнил губернатор. По данным властей региона, пострадавших и разрушений в результате падения беспилотников нет.

Это третий регион за утро 20 августа сообщивший о попытке атаки дронов-камикадзе. Об атаках известно в Москве и Курске. В столице никто не пострадал, в Курске ранены минимум пять человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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