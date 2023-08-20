Ростовскую область попытались атаковать дроны-камикадзе

Средства противовоздушной обороны (ПВО), по словам Голубева, не применялись из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – в километре севернее Новошахтинска, уточнил губернатор. По данным властей региона, пострадавших и разрушений в результате падения беспилотников нет.