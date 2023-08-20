Ростовскую область попытались атаковать дроны-камикадзе
Беспилотники попытались атаковать Ростовскую область утром 20 августа, два дрона упали на территории воинской части в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), никто не пострадал, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ», – написал он в своем Telegram-канале.
Средства противовоздушной обороны (ПВО), по словам Голубева, не применялись из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – в километре севернее Новошахтинска, уточнил губернатор. По данным властей региона, пострадавших и разрушений в результате падения беспилотников нет.