Минобороны сообщило об отражении четырех атак в районе Работино
За последние сутки российские военные отбили четыре атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», – говорится в сводке.
На Купянском направлении Вооруженные силы РФ в ходе наступления улучшили тактическое положение. На Донецком направлении российские военные отразили три атаки ВСУ, на Краснолиманском – две. На Южнодонецком направлении была пресечена деятельность двух групп украинских диверсантов в районе Ровнополя ДНР.
Село Работино находится под контролем российских сил. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию о переходе населенного пункта под контроль Украины. В то же время Минобороны регулярно сообщает о попытках ВСУ атаковать село и закрепиться в нем. 22 августа ВС РФ отразили четыре атаки противника в районах Успеновка и Работино.
Ранее сегодня Рогов сообщил об ожесточенных боях на Времевском и Ореховском направлениях в Запорожской области. В частности, отмечал он 22 августа, тяжелые бои идут в Работино. По его словам, российские войска выбили ВСУ из центра села, противник находится на северных окраинах населенного пункта.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ ведут наступательные действия с начала июня этого года. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.