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Минобороны сообщило об отражении четырех атак в районе Работино

Ведомости

За последние сутки российские военные отбили четыре атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», – говорится в сводке.

На Купянском направлении Вооруженные силы РФ в ходе наступления улучшили тактическое положение. На Донецком направлении российские военные отразили три атаки ВСУ, на Краснолиманском – две. На Южнодонецком направлении была пресечена деятельность двух групп украинских диверсантов в районе Ровнополя ДНР.

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Село Работино находится под контролем российских сил. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию о переходе населенного пункта под контроль Украины. В то же время Минобороны регулярно сообщает о попытках ВСУ атаковать село и закрепиться в нем. 22 августа ВС РФ отразили четыре атаки противника в районах Успеновка и Работино.

Ранее сегодня Рогов сообщил об ожесточенных боях на Времевском и Ореховском направлениях в Запорожской области. В частности, отмечал он 22 августа, тяжелые бои идут в Работино. По его словам, российские войска выбили ВСУ из центра села, противник находится на северных окраинах населенного пункта.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ ведут наступательные действия с начала июня этого года. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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