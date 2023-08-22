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Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов HIMARS

Ведомости

Средства ПВО за минувшие сутки перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также уничтожили 39 украинских БПЛА, сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.

Беспилотники сбили в районах населенных пунктов Николаевка, Золотаревка, Новозвановка, Кременная ЛНР, Берестовое, Кодема, Александровка ДНР, Новая Каховка Херсонской области, Мирное и Трудовое Запорожской области.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Райгородка ЛНР. А в районе Табаевки уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Запорожском направлении российские войска отразили четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Успеновки и Работино Запорожской области. На данном направлении в течение суток поражены 11 орудий и четыре миномета противника, в том числе, две артиллерийские системы М777 и три буксируемые гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Cezar» французского производства, а также орудие «FH-70», произведенное в Великобритании.

На Донецком направлении российские подразделения отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Новомихайловки и Авдеевки ДНР, на Краснолиманском – две атаки южнее населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.

ВСУ понесли потери также на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное ДНР и на Херсонском направлении, где уничтожены, в том числе, две М777 и гаубица Д-30. Кроме того, в Васильковки Днепропетровской области российские подразделения уничтожили склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. 

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Минобороны сообщило об уничтожении 22 августа около 11:00 военного катера ВСУ с десантной группой в районе черноморского острова Змеиный.

Ночью 22 августа российский самолет Су-30см уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе газодобывающих установок в акватории Черного моря. Это не первый раз, когда ВСУ используют катера для атаки. В частности, 18 августа Минобороны сообщало о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота в 237 км от Севастополя с помощью безэкипажных катеров. В результате беспилотник был уничтожен. Аналогичная ситуация произошла 1 августа, тогда ВСУ попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами «Сергея Котова» и «Василия Быкова», которые выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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