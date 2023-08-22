Минобороны сообщило о перехвате четырех снарядов HIMARS
Средства ПВО за минувшие сутки перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также уничтожили 39 украинских БПЛА, сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.
Беспилотники сбили в районах населенных пунктов Николаевка, Золотаревка, Новозвановка, Кременная ЛНР, Берестовое, Кодема, Александровка ДНР, Новая Каховка Херсонской области, Мирное и Трудовое Запорожской области.
На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Райгородка ЛНР. А в районе Табаевки уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
На Запорожском направлении российские войска отразили четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Успеновки и Работино Запорожской области. На данном направлении в течение суток поражены 11 орудий и четыре миномета противника, в том числе, две артиллерийские системы М777 и три буксируемые гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Cezar» французского производства, а также орудие «FH-70», произведенное в Великобритании.
На Донецком направлении российские подразделения отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Новомихайловки и Авдеевки ДНР, на Краснолиманском – две атаки южнее населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.
ВСУ понесли потери также на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное ДНР и на Херсонском направлении, где уничтожены, в том числе, две М777 и гаубица Д-30. Кроме того, в Васильковки Днепропетровской области российские подразделения уничтожили склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.
Минобороны сообщило об уничтожении 22 августа около 11:00 военного катера ВСУ с десантной группой в районе черноморского острова Змеиный.
Ночью 22 августа российский самолет Су-30см уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе газодобывающих установок в акватории Черного моря. Это не первый раз, когда ВСУ используют катера для атаки. В частности, 18 августа Минобороны сообщало о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота в 237 км от Севастополя с помощью безэкипажных катеров. В результате беспилотник был уничтожен. Аналогичная ситуация произошла 1 августа, тогда ВСУ попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами «Сергея Котова» и «Василия Быкова», которые выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя.