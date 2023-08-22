Минобороны сообщило об уничтожении катера ВСУ у газодобывающих установок
Ночью 22 августа российский самолет Су-30см уничтожил катер ВСУ в районе газодобывающих установок в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер вооруженных сил Украины», – сказано в сообщении.
Это не первый раз, когда ВСУ используют катера для атаки. В частности, 18 августа Минобороны сообщало о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота в 237 км от Севастополя с помощью безэкипажных катеров. В результате беспилотник был уничтожен.
Аналогичная ситуация произошла 1 августа, тогда ВСУ попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами «Сергея Котова» и «Василия Быкова», которые выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя.