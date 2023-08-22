Минобороны сообщило об уничтожении катера ВСУ у газодобывающих установок

Это не первый раз, когда ВСУ используют катера для атаки. В частности, 18 августа Минобороны сообщало о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота в 237 км от Севастополя с помощью безэкипажных катеров. В результате беспилотник был уничтожен.