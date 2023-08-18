Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота

В ведомстве отметили, что сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» нанесли по беспилотнику огонь из бортового вооружения. В результате противник был уничтожен, цели атаки он не достиг. Минобороны добавило, что сейчас корабли продолжают выполнение поставленных задач.