Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота
Вечером 17 августа безэкипажный катер ВСУ предпринял попытку атаковать корабли Черноморского флота в 237 км от Севастополя, беспилотник был уничтожен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Сегодня в 22:55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя», – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» нанесли по беспилотнику огонь из бортового вооружения. В результате противник был уничтожен, цели атаки он не достиг. Минобороны добавило, что сейчас корабли продолжают выполнение поставленных задач.
В предыдущий раз Минобороны сообщало о попытке атаковать корабли Черноморского флота 1 августа. Тогда ВСУ безуспешно попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами «Сергея Котова» и «Василия Быкова», которые выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя.