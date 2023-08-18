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Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота

Ведомости

Вечером 17 августа безэкипажный катер ВСУ предпринял попытку атаковать корабли Черноморского флота в 237 км от Севастополя, беспилотник был уничтожен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня в 22:55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» нанесли по беспилотнику огонь из бортового вооружения. В результате противник был уничтожен, цели атаки он не достиг. Минобороны добавило, что сейчас корабли продолжают выполнение поставленных задач.

В предыдущий раз Минобороны сообщало о попытке атаковать корабли Черноморского флота 1 августа. Тогда ВСУ безуспешно попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами «Сергея Котова» и «Василия Быкова», которые выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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