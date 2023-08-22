Минобороны сообщило об уничтожении катера ВСУ в районе острова Змеиный

Змеиный расположен в Черном море недалеко от Одессы на каменистом острове площадью 20,5 га. Он перешел под контроль российских военных в ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 г. В конце июня 2022 г. Минобороны заявило, что ВС России в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове и вывели с него гарнизон. Позже депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк уточнил, что Змеиный остается под контролем флота и ВКС РФ.