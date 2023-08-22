Минобороны сообщило об уничтожении катера ВСУ в районе острова Змеиный
Российский самолет уничтожил быстроходный военный катер с десантной группой ВСУ в районе черноморского острова Змеиный. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«22 августа около 11:00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», – сказано в сообщении.
Змеиный расположен в Черном море недалеко от Одессы на каменистом острове площадью 20,5 га. Он перешел под контроль российских военных в ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 г. В конце июня 2022 г. Минобороны заявило, что ВС России в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове и вывели с него гарнизон. Позже депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк уточнил, что Змеиный остается под контролем флота и ВКС РФ.
После этого ВСУ несколько раз пытались занять остров Змеиный. В частности, в июле 2022 г. украинские военные предприняли попытку установить флаг страны на острове Змеиный, однако самолет ВКС РФ нанес высокоточный удар по ним. В результате часть украинских военнослужащих погибли.