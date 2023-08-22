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Минобороны сообщило об уничтожении катера ВСУ в районе острова Змеиный

Ведомости

Российский самолет уничтожил быстроходный военный катер с десантной группой ВСУ в районе черноморского острова Змеиный. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. 

«22 августа около 11:00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», – сказано в сообщении.

Змеиный расположен в Черном море недалеко от Одессы на каменистом острове площадью 20,5 га. Он перешел под контроль российских военных в ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 г. В конце июня 2022 г. Минобороны заявило, что ВС России в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове и вывели с него гарнизон. Позже депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк уточнил, что Змеиный остается под контролем флота и ВКС РФ. 

После этого ВСУ несколько раз пытались занять остров Змеиный. В частности, в июле 2022 г. украинские военные предприняли попытку установить флаг страны на острове Змеиный, однако самолет ВКС РФ нанес высокоточный удар по ним. В результате часть украинских военнослужащих погибли. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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