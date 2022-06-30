Минобороны объявило о выводе войск с острова Змеиный
Вооруженные силы России «в качестве шага доброй воли» завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный в западной акватории Черного моря и вывели находившийся там гарнизон. Об этом заявили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — отметили в российском оборонном ведомстве.
Ранее, 22 июня, Минобороны России сообщило, что украинские военные пытались захватить остров Змеиный, нанеся по территории ракетные и артиллерийские удары, однако ни одно из огневых средств не достигло цели. По информации ведомства, в воздушном пространстве в районе был зафиксирован стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4». Украинские военные наносили ракетные и артиллерийские удары по острову баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.
Ключевые украинские порты, через которые обычно происходил вывоз зерна из страны на экспорт, сейчас заблокированы в связи с боевыми действиями. Президент России Владимир Путин 3 июня заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.
8 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых. Днем позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не достигнуты соглашения по экспорту украинского зерна в Турцию и страны Ближнего Востока. В переговорах, кроме России и Турции, участвуют также Украина и ООН. Премьер-министр Италии Марио Драги 29 июня заявил, что ситуация с вывозом украинского зерна «близка к развязке», а генсек ООН Антониу Гутерриш за день до этого отмечал, что переговоры достигли «момента истины».
По информации турецкого издания Milliyet, ссылающегося на источник, знакомый с ходом переговоров, ожидается, что в ближайшие шесть-восемь месяцев на мировые рынки через проливы Босфор и Дарданеллы вывезут 35-40 млн т зерна. Суда якобы начнут вывозить зерно с Украины в течение месяца после того, как механизм между Россией, Украиной, Турцией и ООН заработает. Планируется, что первыми отправятся торговые суда из одесских портов.