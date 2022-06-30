Минобороны объявило о выводе войск с острова Змеиный

8 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых. Днем позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не достигнуты соглашения по экспорту украинского зерна в Турцию и страны Ближнего Востока. В переговорах, кроме России и Турции, участвуют также Украина и ООН. Премьер-министр Италии Марио Драги 29 июня заявил, что ситуация с вывозом украинского зерна «близка к развязке», а генсек ООН Антониу Гутерриш за день до этого отмечал, что переговоры достигли «момента истины».