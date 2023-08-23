Премьер Канады анонсировал новые санкции против российских организаций
Оттава введет санкции против 29 российских организаций, которые в том числе связаны с Вооруженными силами и ядерным сектором РФ. Об этом на украинском форуме «Крымская платформа» заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Канада объявляет новые санкции в отношении четырех лиц и 29 организаций, относящихся к российским Вооруженным силам, промышленному, финансовому и ядерному секторам», – рассказал он, выступая на форуме по видеосвязи (цитата по ТАСС).
При этом Трюдо не стал называть наименований организаций и имена лиц, в отношении которых будут введены ограничения. На сайте правительства Канады в разделе санкций против России последние сообщения об ограничениях были сделаны 17 августа.
18 августа правительство Канады объявило, что страна расширила список санкций против России, включив в него 15 физлиц «в ответ на растущий уровень нарушений прав человека». Также под санкции попали Московский городской суд, Басманный и Хамовнический районные суды. Оттава мотивировала включение судов в санкционный список тем, что они рассматривали некоторые резонансные дела в отношении представителей российской оппозиции. Россияне, против которых введены санкции, состоят на службе в правительстве, судебной системе и Следственном комитете, добавили в канадском правительстве.
Всего с 2014 г. Канада ввела санкции в отношении более 2600 физических и юридических лиц в России, Белоруссии, Украине и Молдавии, причастных, по оценке Оттавы, к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.