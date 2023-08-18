Канада ввела санкции против трех судов Москвы и 15 россиян

Также в список были внесены те лица, которые, как утверждает Канада, причастны к уничтожению культурных ценностей. В частности, под ограничения попали Любимова, Фальков, актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина и др. В мае Канада ввела санкции в отношении 70 российских физических и юридических лиц, в том числе в отношении акционера группы компаний «Абрау-Дюрсо» и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.