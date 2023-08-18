Газета
Политика

Канада ввела санкции против трех судов Москвы и 15 россиян

Ведомости

Канада расширила список санкций против России, включив в него три московских суда и 15 физлиц «в ответ на растущий уровень нарушений прав человека», сообщается на сайте правительства страны.

Так, под санкции попали Московский городской суд, а также Басманный и Хамовнический районные суды. Включение этих судов в санкционный список Оттава объяснила тем, что ими рассматривались некоторые резонансные дела в отношении представителей российской оппозиции.

Россияне, против которых введены санкции, состоят на службе в правительстве, судебной системе и Следственном комитете, добавили в канадском правительстве.

Всего с 2014 г. Канада ввела санкции в отношении более 2600 физических и юридических лиц в России, Белоруссии, Украине и Молдавии, причастных, по оценке Оттавы, к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее в июле Канада ввела санкции против 19 российских представителей культуры, которые «используют свое искусство» в поддержку спецоперации на Украине. Ограничения были введены в том числе против министра науки РФ Валерия Фалькова и министра культуры Ольги Любимовой, артиста Филиппа Киркорова, режиссера Никиты Михалкова. 

Также в список были внесены те лица, которые, как утверждает Канада, причастны к уничтожению культурных ценностей. В частности, под ограничения попали Любимова, Фальков, актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина и др. В мае Канада ввела санкции в отношении 70 российских физических и юридических лиц, в том числе в отношении акционера группы компаний «Абрау-Дюрсо» и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных