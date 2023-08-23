ВКС России уничтожили пункты «Джабхат ан-Нусры» в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России 22 августа нанесли удар по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ) недалеко от сирийского Идлиба. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«22 августа ударами ВКС России по пунктам управления террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в населенном пункте Батента (9 км северо-западнее города Идлиб)», – говорится в сообщении.
Всего было ликвидировано до 25 террористов, которые причастны к атакам на сирийские правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры.
Российский центр по примирению враждующих сторон вновь призвал всех главарей незаконных вооруженных формирований встать на путь мирного урегулирования конфликта и отказаться от провокаций.
5 августа Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе.