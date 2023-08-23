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ВКС России уничтожили пункты «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

Ведомости

Воздушно-космические силы (ВКС) России 22 августа нанесли удар по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ) недалеко от сирийского Идлиба. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«22 августа ударами ВКС России по пунктам управления террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в населенном пункте Батента (9 км северо-западнее города Идлиб)», – говорится в сообщении.

Всего было ликвидировано до 25 террористов, которые причастны к атакам на сирийские правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры.

Российский центр по примирению враждующих сторон вновь призвал всех главарей незаконных вооруженных формирований встать на путь мирного урегулирования конфликта и отказаться от провокаций.

5 августа Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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