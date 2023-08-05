ВКС России уничтожили штаб «Джабхат ан-Нусры» в сирийском Идлибе
ВКС России при поддержке сирийской армии уничтожили штаб «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ) в сирийском Идлибе, сообщила пресс-служба российского Министерства обороны.
По данным ведомства, террористы группировки несут ответственность за организацию терактов против мирного населения и военных на территории Сирии. Некоторые из них находились в штабе в момент нанесения удара.
«В районе города Идлиб совместным ударом ВКС России и ВВС САР уничтожен штаб террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»», – говорится в заявлении центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике (ЦПВС).
Там также добавили, что указанная группировка совершила четыре обстрела в Алеппо за последние сутки, в результате одного из них погиб военнослужащий сирийской армии, еще четверо получили ранения.