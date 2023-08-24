Лукашенко пожелал украинцам мира в День независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и пожелал ему мира. Поздравление опубликовано на сайте белорусского лидера.
Лукашенко отметил, что столетиями белорусы и украинцы «жили в согласии и уважении». По его мнению, и сегодня обоим народам присущи такие общие черты, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим, своим традициям и самобытной культуре.
«Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам», – обратился Лукашенко к народу Украины, пожелав ему мира.
Ранее Лукашенко неоднократно призывал стороны конфликта остановить боевые действий на Украине и сесть за стол переговоров. В марте он предложил объявить перемирие без права перемещения и переброски военной техники с обеих сторон. В августе белорусский лидер отмечал, что переговоры должны начаться без предварительных условий. Лукашенко заявил, что Россия «готова разговаривать на любую тему», однако этого пока не хочет Украина.
Российские власти не раз указывали на невозможность переговоров из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам, чего, по его словам, нельзя сказать об Украине. Как отметил представитель Кремля, Киев сохраняет «непримиримую позицию», даже находясь «в достаточно непростой ситуации».