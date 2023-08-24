Лукашенко пожелал украинцам мира в День независимости

Ранее Лукашенко неоднократно призывал стороны конфликта остановить боевые действий на Украине и сесть за стол переговоров. В марте он предложил объявить перемирие без права перемещения и переброски военной техники с обеих сторон. В августе белорусский лидер отмечал, что переговоры должны начаться без предварительных условий. Лукашенко заявил, что Россия «готова разговаривать на любую тему», однако этого пока не хочет Украина.