«Новые люди» предложили депортировать мигрантов за домогательства
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, депутат фракции «Новые люди», направил на заключение правительства законопроект, предполагающий принудительное выдворение иностранных мигрантов за оскорбительное домогательство в отношении граждан РФ. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе партии.
По словам Даванкова, жалобы на домогательства со стороны мигрантов поступают регулярно, а летом их число значительно увеличивается.
«В некоторых районах людям страшно выходить на улицу – и детям, и взрослым. В России такое поведение недопустимо. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать в тот же день, первым же рейсом», – рассказал он.
Законопроектом предлагается дополнить ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) положением о штрафе 4000-5000 руб. и депортации за оскорбительное домогательство к окружающим со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.
По оценке вице-спикера, эта мера назрела уже давно, а недавний случай с мигрантом, ударившим девушку в шортах в Подмосковье, стал «печальным подтверждением».
Инцидент, который имеет в виду депутат, произошел утром 23 августа во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино. По версии следствия, после того как мужчина (по данным «РИА Новости», уроженец одной из стран Средней Азии) увидел девушку в «открытой спортивной одежде» (майке и шортах), он ударил ее в лицо кулаком, перед этим заявив, что женщинам недопустимо появляться в общественных местах в открытой одежде.
Главное управление Следственного комитета (СК) по Московской области возбудило в отношении мигранта уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, с применением насилия). Максимальное наказание по статье – лишение свободы сроком до шести лет.