«Новые люди» предложили депортировать мигрантов за домогательства

Инцидент, который имеет в виду депутат, произошел утром 23 августа во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино. По версии следствия, после того как мужчина (по данным «РИА Новости», уроженец одной из стран Средней Азии) увидел девушку в «открытой спортивной одежде» (майке и шортах), он ударил ее в лицо кулаком, перед этим заявив, что женщинам недопустимо появляться в общественных местах в открытой одежде.