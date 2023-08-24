Минобороны сообщило о групповом ударе по центру принятия решений ВСУ

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 462 самолета, 246 вертолетов, более 6000 беспилотников и почти 11 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.