Минобороны сообщило о групповом ударе по центру принятия решений ВСУ
Ночью 24 августа российские военные нанесли групповой удар по центру принятия решений вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины», – говорится в сводке.
Цель удара была достигнута, объект поражен, подчеркнули в ведомстве. Информация о местоположении объекта ВСУ не приводится.
На купянском, донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях российская армия в общей сложности отразила 20 атак противника. Кроме того, на херсонском направлении была пресечена деятельность группы украинских диверсантов.
В ночь на 24 августа украинское издание «Страна» сообщило, что на западной окраине Киева произошел взрыв. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли. Позже ее объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.
В предыдущий раз Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ 16 июня. Тогда Минобороны также отчиталось о достижении цели удара и ликвидации объекта. Расположение центра не раскрывалось.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 462 самолета, 246 вертолетов, более 6000 беспилотников и почти 11 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.