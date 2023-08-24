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Байден анонсировал новые санкции против России

Ведомости

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Он сообщил об этом в рамках заявления по случаю Дня независимости Украины.

«И сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В сообщении не уточяется, в отношении кого вводятся ограничения. Информации о новых санкциях против России на сайте управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) пока нет.

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Байден также подчеркнул, что США и партнеры продолжат поддерживать Украину.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в «похищении» украинских детей. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти заявления ложными и циничными, так как Москва эвакуировала детей из зоны боевых действий и все люди уехали добровольно, «спасая свою жизнь и жизнь своих детей». Министр иностранных дел Сергей Лавров уточнял, что имена и координаты нахождения детей, эвакуированных с Украины в Россию из зоны боевых действий, известны и не скрываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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