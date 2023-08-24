Байден анонсировал новые санкции против России
Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Он сообщил об этом в рамках заявления по случаю Дня независимости Украины.
«И сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
В сообщении не уточяется, в отношении кого вводятся ограничения. Информации о новых санкциях против России на сайте управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) пока нет.
Байден также подчеркнул, что США и партнеры продолжат поддерживать Украину.
Западные страны неоднократно обвиняли Россию в «похищении» украинских детей. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти заявления ложными и циничными, так как Москва эвакуировала детей из зоны боевых действий и все люди уехали добровольно, «спасая свою жизнь и жизнь своих детей». Министр иностранных дел Сергей Лавров уточнял, что имена и координаты нахождения детей, эвакуированных с Украины в Россию из зоны боевых действий, известны и не скрываются.