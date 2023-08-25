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В Нигере могут разместиться военные из Мали и Буркина-Фасо

Ведомости

В случае военной интервенции на территории Нигера будут размещены военные из Мали и Буркина-Фасо. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел трех стран.

Согласно подписанному документу, Мали и Буркина-Фасо не приемлют вооруженное вторжение на территорию Нигера и будут расценивать это как объявление войны.

26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ. Тогда же был установлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.

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31 июля ЭКОВАС, в которую входят 15 государств Африканского региона, выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят сверженного президента. 6 августа срок ультиматума блока истек.

Вечером 6 августа военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы военного вторжения. По словам представителя мятежников Амаду Абрамана, два соседних государства стягивают к границам Нигера свои войска для подготовки интервенции. Однако подробности произошедшего не сообщались. 8 августа французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. При этом больше всего военных может прибыть из Нигерии, президент которой «пообещал нулевую терпимость к переворотам».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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