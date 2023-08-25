В Нигере могут разместиться военные из Мали и Буркина-Фасо

Вечером 6 августа военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы военного вторжения. По словам представителя мятежников Амаду Абрамана, два соседних государства стягивают к границам Нигера свои войска для подготовки интервенции. Однако подробности произошедшего не сообщались. 8 августа французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. При этом больше всего военных может прибыть из Нигерии, президент которой «пообещал нулевую терпимость к переворотам».