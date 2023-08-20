СМИ: встреча делегации ЭКОВАСа с мятежниками в Нигере не принесла результата

26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Новым лидером страны стал Тчиани, который и возглавил мятеж. 31 июля ЭКОВАС выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 8 августа, после завершения ультиматума организации, французские СМИ сообщили, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер.