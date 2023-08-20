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СМИ: встреча делегации ЭКОВАСа с мятежниками в Нигере не принесла результата

Ведомости

Переговоры мятежников Нигера с делегацией ЭКОВАСа, объединяющего 15 западноафриканских государств, почти не принесли результата, следующие шаги по урегулированию ситуации в стране не ясны. Об этом неназванный чиновник сообщил в разговоре с Associated Press (AP).

Делегация ЭКОВАСа прибыла 19 августа в столицу Нигера Ниамей, чтобы предпринять еще одну попытку дипломатического посредничества с военными, пришедшими к власти.

По словам собеседника AP, переговоры длились около двух часов, дискуссия «мало что дала». С делегацией встретился командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахаман Тчиани.

Как писал Reuters, блок в пятницу, 18 августа, заявил о согласовании неназванного «дня Д» для возможного военного вмешательства в Нигере, если дипломатические усилия потерпят неудачу. Там подчеркнули, что не будут вести «бесконечный диалог с непокорной хунтой».

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26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Новым лидером страны стал Тчиани, который и возглавил мятеж. 31 июля ЭКОВАС выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 8 августа, после завершения ультиматума организации, французские СМИ сообщили, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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