СМИ: встреча делегации ЭКОВАСа с мятежниками в Нигере не принесла результата
Переговоры мятежников Нигера с делегацией ЭКОВАСа, объединяющего 15 западноафриканских государств, почти не принесли результата, следующие шаги по урегулированию ситуации в стране не ясны. Об этом неназванный чиновник сообщил в разговоре с Associated Press (AP).
Делегация ЭКОВАСа прибыла 19 августа в столицу Нигера Ниамей, чтобы предпринять еще одну попытку дипломатического посредничества с военными, пришедшими к власти.
По словам собеседника AP, переговоры длились около двух часов, дискуссия «мало что дала». С делегацией встретился командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахаман Тчиани.
Как писал Reuters, блок в пятницу, 18 августа, заявил о согласовании неназванного «дня Д» для возможного военного вмешательства в Нигере, если дипломатические усилия потерпят неудачу. Там подчеркнули, что не будут вести «бесконечный диалог с непокорной хунтой».
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Новым лидером страны стал Тчиани, который и возглавил мятеж. 31 июля ЭКОВАС выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 8 августа, после завершения ультиматума организации, французские СМИ сообщили, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер.