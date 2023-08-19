Делегация ЭКОВАС встретилась со свергнутым президентом Нигера

18 августа главнокомандующие армий западноафриканских государств обсудили логистику и другие аспекты возможного развертывания коллективных вооруженных сил в Нигере. По итогам той встречи президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что в рамках предполагаемой операции в Нигере он готов предоставить коллективным силам батальон численностью от 850 до 1100 человек. Как передает AP, в возможном вторжении могут принять участие еще солдаты из Сенегала и Бенина.