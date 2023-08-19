Делегация ЭКОВАС встретилась со свергнутым президентом Нигера
Делегация ЭКОВАС (Economic Community of West African States, объединяет 15 государств региона) встретилась с Мохамедом Базумом – президентом Нигера, об отстранении которого в конце июля объявили военные. Об этом сообщила французская радиостанция RFI.
«По нашей информации, эта встреча состоялась в присутствии назначенного мятежниками премьер-министра и еще одного члена хунты», – говорится в сообщении.
По информации радиостанции, делегация хотела узнать, в каких условиях содержится свергнутый президент. Представители ЭКОВАС, как сообщалось ранее, прибыли в Нигер, чтобы предпринять попытку нового дипломатического посредничества с военными.
18 августа главнокомандующие армий западноафриканских государств обсудили логистику и другие аспекты возможного развертывания коллективных вооруженных сил в Нигере. По итогам той встречи президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что в рамках предполагаемой операции в Нигере он готов предоставить коллективным силам батальон численностью от 850 до 1100 человек. Как передает AP, в возможном вторжении могут принять участие еще солдаты из Сенегала и Бенина.
Как писал Reuters, блок в пятницу заявил о согласовании неназванного «дня Д» для возможного военного вмешательства в Нигере, если дипломатические усилия потерпят неудачу. Там подчеркнули, что не будут вести «бесконечный диалог с непокорной хунтой».
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил лидером мятежа. 31 июля ЭКОВАС выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента.