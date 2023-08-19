Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер

Главнокомандующие армий западноафриканских государств 18 августа в столице Ганы Аккре обсудили логистику и другие аспекты возможного развертывания коллективных вооруженных сил в Нигере в ходе экстренного заседания ЭКОВАС (объединяет 15 государств региона). Как сообщало агентство Associated Press, встреча стала первой с тех пор, как на прошлой неделе представители организации отдали распоряжение привести в полную готовность резервные силы своих армий. Тогда в мероприятии приняли участие лидеры Кот-д’Ивуара, Бенина и Сенегала, а также министр иностранных дел в свергнутом правительстве Нигера Хассуми Массауду.