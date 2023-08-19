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Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер

Ведомости

В столицу Нигера Ниамей прибыла делегация ЭКОВАС, сообщает AFP со ссылкой на источники.

«Западноафриканская делегация прибыла в Ниамей, чтобы предпринять попытку нового дипломатического посредничества с военными, пришедшими к власти в Нигере», – пишет агентство.

Главнокомандующие армий западноафриканских государств 18 августа в столице Ганы Аккре обсудили логистику и другие аспекты возможного развертывания коллективных вооруженных сил в Нигере в ходе экстренного заседания ЭКОВАС (объединяет 15 государств региона). Как сообщало агентство Associated Press, встреча стала первой с тех пор, как на прошлой неделе представители организации отдали распоряжение привести в полную готовность резервные силы своих армий. Тогда в мероприятии приняли участие лидеры Кот-д’Ивуара, Бенина и Сенегала, а также министр иностранных дел в свергнутом правительстве Нигера Хассуми Массауду.

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Как писал Reuters, блок в пятницу заявил о согласовании неназванного «дня Д» для возможного военного вмешательства в Нигер, если дипломатические усилия потерпят неудачу. Там подчеркнули, что не будут вести «бесконечный диалог с непокорной хунтой».

«Мы готовы выступить в любое время, когда будет отдан приказ», — заявил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусах. 

Он добавил, что мирное урегулирование остается предпочтительным вариантом.

26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил лидером мятежа.

31 июля ЭКОВАС выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 8 августа, после завершения ультиматума организации, французские СМИ сообщили, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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