Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер
В столицу Нигера Ниамей прибыла делегация ЭКОВАС, сообщает AFP со ссылкой на источники.
«Западноафриканская делегация прибыла в Ниамей, чтобы предпринять попытку нового дипломатического посредничества с военными, пришедшими к власти в Нигере», – пишет агентство.
Главнокомандующие армий западноафриканских государств 18 августа в столице Ганы Аккре обсудили логистику и другие аспекты возможного развертывания коллективных вооруженных сил в Нигере в ходе экстренного заседания ЭКОВАС (объединяет 15 государств региона). Как сообщало агентство Associated Press, встреча стала первой с тех пор, как на прошлой неделе представители организации отдали распоряжение привести в полную готовность резервные силы своих армий. Тогда в мероприятии приняли участие лидеры Кот-д’Ивуара, Бенина и Сенегала, а также министр иностранных дел в свергнутом правительстве Нигера Хассуми Массауду.
Как писал Reuters, блок в пятницу заявил о согласовании неназванного «дня Д» для возможного военного вмешательства в Нигер, если дипломатические усилия потерпят неудачу. Там подчеркнули, что не будут вести «бесконечный диалог с непокорной хунтой».
«Мы готовы выступить в любое время, когда будет отдан приказ», — заявил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусах.
Он добавил, что мирное урегулирование остается предпочтительным вариантом.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил лидером мятежа.
31 июля ЭКОВАС выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 8 августа, после завершения ультиматума организации, французские СМИ сообщили, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер.