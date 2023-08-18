Западноафриканские военные обсудили детали интервенции в Нигер

Помимо угрозы вторжения страны ЭКОВАС закрыли свои воздушное и сухопутные границы для граждан Нигера и прекратили энергетические операции. Соседняя Нигерия обеспечивает до 90% потребностей Нигера в энергии. Санкции привели к ухудшению экономической ситуации в стране, где порядка 4 млн человек (из 25 млн) живет за счет гуманитарной помощи. Как сообщает AP, из-за закрытия границ ООН не может доставлять грузы с продовольствием и медикаментами в Нигер, а около 30 грузовиков застряли на границе в Бенине. Кроме того, международный кризис привел к активизации трансграничных террористических групп в регионе: 15 августа по меньшей мере 17 нигерских солдат погибли в результате атаки джихадистов в районе города Тиллабери на западе страны.