Западноафриканские военные обсудили детали интервенции в Нигер

Западноафриканские военные обсудили детали интервенции в НигерУчаствовать в военной операции пока готовы армии Кот-д'Ивуара, Сенегала и Бенина
Главнокомандующие армий западноафриканских государств 18 августа в столице Ганы Аккре обсудили логистику и другие аспекты возможного развертывания коллективных вооруженных сил в Нигере в ходе экстренного заседания ЭКОВАС (объединяет 15 государств региона), сообщает агентство Associated Press (AP). Это первая встреча военных с тех пор, как на прошлой неделе представители организации отдали распоряжение привести в полную готовность резервные силы своих армий. Тогда в мероприятии приняли участие лидеры Кот-д’Ивуара, Бенина и Сенегала, а также министр иностранных дел в свергнутом правительстве Нигера Хассуми Массауду.
По итогам той встречи президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара в интервью агентству France Presse заявил, что в рамках предполагаемой операции в Нигере он готов предоставить коллективным силам батальон численностью от 850 до 1100 человек. Как передает AP, в возможном вторжении могут принять участие еще солдаты из Сенегала и Бенина. Ранее 4 августа готовность направить свои вооруженные силы выразили также власти Нигерии, но на следующий день парламент страны не одобрил эту инициативу и призвал правительство «поощрять и укреплять политические и дипломатические возможности с целью выхода из тупика».
«Применение силы остается крайней мерой, но если мирным путем ничего добиться не получится, доблестные силы Западной Африки готовы выполнить свой долг», – заявил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, вопросам мира и безопасности Абдель-Фатах Мусах 17 августа. По его словам, большинство из 15 стран - членов организации готовы участвовать военной операции, за исключением государств, которые контролируются военными, – Гвинеи, Кабо-Верде, Мали и Буркина-Фасо. Власти последних двух стран ранее объявили, что возможное военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению войны и им.
На фоне регионального кризиса, как передает AP, десятки тысяч людей со всего Нигера стекаются в столицу страны, чтобы записаться в движение «Добровольцы в защиту Нигера». По словам одного из основателей организации Амсару Бако, в случае необходимости добровольцы примут участие в боевых действиях, будут оказывать медицинскую, а также техническую и инженерную помощь вооруженным силам страны.
По данным The Military Balance, на 2023 г. сухопутные войска Нигера насчитывают порядка 33 000 человек.
Помимо этого на территории страны еще размещены военные из западных государств: свыше 250 итальянских, порядка 1500 французских и около 1000 американских солдат и офицеров.
Не все государства региона поддерживают идею вооруженного вмешательства западноафриканских государств против соседней страны. На заседании Совета мира и безопасности Африканского союза 14 августа план вторжения от ЭКОВАС поддержан не был. «Напоминая о нашей политике нулевой терпимости к неконституционным сменам правительства, мы решили не поддерживать военную интервенцию в Нигере, потому что это может привести к кровопролитию и причинить больший ущерб, чем имеющийся в настоящее время», – приводит слова неназванного дипломата газета Le Monde. При этом ранее США и Франция, напротив, присоединились к решениям западноафриканского блока.
Российский МИД осудил подготовку к развертыванию резервных сил ЭКОВАС вдоль границ Нигера и предупредил, что возможное вооруженное вмешательство приведет к «дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе».
Помимо угрозы вторжения страны ЭКОВАС закрыли свои воздушное и сухопутные границы для граждан Нигера и прекратили энергетические операции. Соседняя Нигерия обеспечивает до 90% потребностей Нигера в энергии. Санкции привели к ухудшению экономической ситуации в стране, где порядка 4 млн человек (из 25 млн) живет за счет гуманитарной помощи. Как сообщает AP, из-за закрытия границ ООН не может доставлять грузы с продовольствием и медикаментами в Нигер, а около 30 грузовиков застряли на границе в Бенине. Кроме того, международный кризис привел к активизации трансграничных террористических групп в регионе: 15 августа по меньшей мере 17 нигерских солдат погибли в результате атаки джихадистов в районе города Тиллабери на западе страны.
Представители ЭКОВАС хотят запугать нынешних руководителей Нигера, поэтому ситуация разворачивается с элементами эскалации, говорит африканист Андрей Есипов. По мнению эксперта, стороны пока не настроены решать проблему мирными способами: «На кону слишком много вопросов — урановые месторождения Нигера, Транссахарский газопровод и военные базы США и Франции в стране». При этом, продолжает Есипов, даже если ЭКОВАС примет решение о вторжении, подготовка к операции потребует много времени: нужно найти средства доставки техники, решить проблему подвоза боеприпасов, топлива, воды и еды. Впрочем, время сейчас играет на ЭКОВАС, поэтому и проводятся очередные экстренные заседания, отметил эксперт: «Но без участия Нигерии, самого боеспособного государства в регионе, провести операцию будет очень непросто».
По словам Есипова, несмотря на текущий региональный кризис и трудности, ЭКОВАС сохранится как региональная структура. «Это сообщество необходимо в первую очередь бывшим колониальным державам как способ организации африканских государств, своеобразный единый кулак. Большинство стран Африки экономически не самодостаточны и зависят от своих “доноров” – преимущественно от Франции и США», – заключает эксперт.