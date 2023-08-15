Путин обсудил с президентом Мали урегулирование ситуации в Нигере

Переговоры состоялись по инициативе малийской стороны. В ходе разговора Путин и Гойта также обсудили развитие дружественных двусторонних отношений. Эти вопросы были затронуты в продолжении переговоров лидеров двух стран, которые состоялись 29 июля в Санкт-Петербурге в рамках форума «Россия – Африка». Тогда Путин сообщил, что Россия выделит $2 млн через Всемирную продовольственную программу ООН на закупку продовольствия для «малийских друзей».