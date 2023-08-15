Путин обсудил с президентом Мали урегулирование ситуации в Нигере
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщили в Кремле.
«Особое внимание уделено обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. В частности, подчёркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами», – говорится в сообщении.
Переговоры состоялись по инициативе малийской стороны. В ходе разговора Путин и Гойта также обсудили развитие дружественных двусторонних отношений. Эти вопросы были затронуты в продолжении переговоров лидеров двух стран, которые состоялись 29 июля в Санкт-Петербурге в рамках форума «Россия – Африка». Тогда Путин сообщил, что Россия выделит $2 млн через Всемирную продовольственную программу ООН на закупку продовольствия для «малийских друзей».
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил лидером мятежа. В ООН, США и ЕС не признали переворот и потребовали освободить демократически избранного президента страны. Сам Базум обратился к США и международному сообществу за поддержкой и помощью в восстановлении порядка в стране.
Африканский союз вместе с Францией и США поддержал стремление Экономического союза стран Западной Африки (ЭКОВАС, входят 15 государств региона) начать военное вторжение в Нигер, чтобы восстановить власть свергнутого президента. В российском МИДе заявили, что военное урегулирование кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию и дестабилизации всего региона.