Кремль назвал ложью обвинения в причастности к гибели Пригожина
Заявления представителей западных стран о том, что к крушению самолета с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту причастен Кремль, являются абсолютной ложью. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас естественно вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная», – рассказал Песков.
Песков подчеркнул, что в связи с катастрофой необходимо основываться только на фактах, но поскольку их пока мало, важно дождаться результатов расследования.
«Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали», – добавил он.
На уточняющий вопрос, посетит ли Владимир Путин похороны Пригожина, если его гибель будет подтверждена экспертизой, Песков сказал, что «пока неизвестно», призвав дождаться результатов следственных действий и отметив насыщенный график президента.
Пескова также спросили, какой будет дальнейшая судьба ЧВК «Вагнер».
«Давайте будем не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК «Вагнер». Существует действительно группа «Вагнер», и президент неоднократно говорил, которая внесла большой вклад в ход СВО <...> Что касается будущего, сейчас я ничего вам сказать не могу. Я не знаю», – сказал представитель Кремля.
Вчера, 24 августа, Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пригожина и его приближенных, находившихся в самолете. «Если там находились, а вроде первичные данные показывают, что там находились сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», – заявил Путин. Он сообщил, что знал Пригожина «давно, с начала 1990-х гг.».
Вечером 23 августа бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области около села Куженкино. Росавиация сообщила, что на борту находилось десять человек, в том числе в списках пассажиров указаны Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Почти сразу Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведомство сообщало, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены необходимые судебные экспертизы и проведены действия для установления причин катастрофы.