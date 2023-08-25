Газета
Политика

Кремль назвал ложью обвинения в причастности к гибели Пригожина

Ведомости

Заявления представителей западных стран о том, что к крушению самолета с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту причастен Кремль, являются абсолютной ложью. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас естественно вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная», – рассказал Песков.

Песков подчеркнул, что в связи с катастрофой необходимо основываться только на фактах, но поскольку их пока мало, важно дождаться результатов расследования.

Ранее по теме: Что Владимир Путин рассказал о Евгении Пригожине

«Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали», – добавил он.

На уточняющий вопрос, посетит ли Владимир Путин похороны Пригожина, если его гибель будет подтверждена экспертизой, Песков сказал, что «пока неизвестно», призвав дождаться результатов следственных действий и отметив насыщенный график президента.

Пескова также спросили, какой будет дальнейшая судьба ЧВК «Вагнер».

«Давайте будем не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК «Вагнер». Существует действительно группа «Вагнер», и президент неоднократно говорил, которая внесла большой вклад в ход СВО <...> Что касается будущего, сейчас я ничего вам сказать не могу. Я не знаю», – сказал представитель Кремля.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Вчера, 24 августа, Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пригожина и его приближенных, находившихся в самолете. «Если там находились, а вроде первичные данные показывают, что там находились сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», – заявил Путин. Он сообщил, что знал Пригожина «давно, с начала 1990-х гг.».

Вечером 23 августа бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области около села Куженкино. Росавиация сообщила, что на борту находилось десять человек, в том числе в списках пассажиров указаны Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Почти сразу Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведомство сообщало, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены необходимые судебные экспертизы и проведены действия для установления причин катастрофы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных