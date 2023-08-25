Минобороны сообщило об ударе по объектам портовой инфраструктуры ВСУ
Ночью 25 августа российские военнослужащие нанесли удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры, которая использовалась в интересах ВСУ, цель удара достигнута. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Военно-морским флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил. Цель удара достигнута. Объект поражен», – сказано в сообщении.
Минобороны также сообщило об отражении в общей сложности 13 атак ВСУ на Донецком, Купянском, Запорожском, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях. Пять из них было отражено на Запорожском направлении. Помимо этого в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На Южнодонецком направлении была также пресечена деятельность двух групп диверсантов.
Помимо этого за сутки российские военнослужащие сбили два самолета Су-25: один – истребительной авиацией в районе населенного пункта Семеновка ДНР, второй – системой ПВО в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области.
24 августа Минобороны сообщило, что российские военные нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ. В результате цель удара была достигнута, объект поражен.