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Минобороны сообщило об ударе по объектам портовой инфраструктуры ВСУ

Ведомости

Ночью 25 августа российские военнослужащие нанесли удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры, которая использовалась в интересах ВСУ, цель удара достигнута. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.  

«Сегодня ночью Военно-морским флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил. Цель удара достигнута. Объект поражен», – сказано в сообщении.

Минобороны также сообщило об отражении в общей сложности 13 атак ВСУ на Донецком, Купянском, Запорожском, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях. Пять из них было отражено на Запорожском направлении. Помимо этого в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На Южнодонецком направлении была также пресечена деятельность двух групп диверсантов.

Помимо этого за сутки российские военнослужащие сбили два самолета Су-25: один – истребительной авиацией в районе населенного пункта Семеновка ДНР, второй – системой ПВО в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области.

24 августа Минобороны сообщило, что российские военные нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ. В результате цель удара была достигнута, объект поражен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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