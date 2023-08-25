Минобороны сообщило об ударе по объектам портовой инфраструктуры ВСУ

Минобороны также сообщило об отражении в общей сложности 13 атак ВСУ на Донецком, Купянском, Запорожском, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях. Пять из них было отражено на Запорожском направлении. Помимо этого в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На Южнодонецком направлении была также пресечена деятельность двух групп диверсантов.