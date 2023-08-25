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Два человека пострадали при обстреле Елизаветовки в Курской области

Ведомости

В результате обстрела украинскими войсками деревни Елизаветовка в Глушковском районе Курской области пострадали два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина», – написал он.

Пострадавших доставили в центральную районную больницу, при необходимости их транспортируют в областную больницу. Всего со стороны Украины по деревне было зафиксировано три прилета, добавил Старовойт.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

В ночь на 20 августа беспилотник влетел в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, после чего там произошел пожар. Старовойт сообщил тогда, что пять человек получили ранения от осколков стекол. 18 августа российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили украинский дрон-камикадзе в Рыльском районе Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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