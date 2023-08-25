Два человека пострадали при обстреле Елизаветовки в Курской области
В результате обстрела украинскими войсками деревни Елизаветовка в Глушковском районе Курской области пострадали два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина», – написал он.
Пострадавших доставили в центральную районную больницу, при необходимости их транспортируют в областную больницу. Всего со стороны Украины по деревне было зафиксировано три прилета, добавил Старовойт.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».
В ночь на 20 августа беспилотник влетел в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, после чего там произошел пожар. Старовойт сообщил тогда, что пять человек получили ранения от осколков стекол. 18 августа российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили украинский дрон-камикадзе в Рыльском районе Курской области.