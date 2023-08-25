Два человека пострадали при обстреле Елизаветовки в Курской области

В ночь на 20 августа беспилотник влетел в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, после чего там произошел пожар. Старовойт сообщил тогда, что пять человек получили ранения от осколков стекол. 18 августа российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили украинский дрон-камикадзе в Рыльском районе Курской области.