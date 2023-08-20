В Курске пять человек получили ранения при падении дрона на вокзал
Украинский дрон влетел в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, после чего там произошел пожар, сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram-канале. Пять человек получили ранения от осколков стекол. В момент взрыва в здании вокзала находилось порядка 50 пассажиров, их эвакуировали.
Губернатор назвал данные о пострадавших предварительными. По его словам, на месте работают оперативные службы. В результате удара повреждены крыша, фасад и первая платформа вокзала, пешеходный тоннель и зал ожидания.
«Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра сейчас осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ», — написал губернатор.
Железнодорожный вокзал находится в центре Курска, расстояние от него до границы с Украиной составляет порядка 150 км. Последний раз Минобороны заявляло о сбитом дроне в регионе 13 августа.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.