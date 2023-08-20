В Курске пять человек получили ранения при падении дрона на вокзал

«Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра сейчас осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ», — написал губернатор.