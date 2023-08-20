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Общество

В Курске пять человек получили ранения при падении дрона на вокзал

Ведомости

Украинский дрон влетел в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, после чего там произошел пожар, сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram-канале. Пять человек получили ранения от осколков стекол. В момент взрыва в здании вокзала находилось порядка 50 пассажиров, их эвакуировали.

Губернатор назвал данные о пострадавших предварительными. По его словам, на месте работают оперативные службы. В результате удара повреждены крыша, фасад и первая платформа вокзала, пешеходный тоннель и зал ожидания.

«Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра сейчас осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ», — написал губернатор.

Железнодорожный вокзал находится в центре Курска, расстояние от него до границы с Украиной составляет порядка 150 км. Последний раз Минобороны заявляло о сбитом дроне в регионе 13 августа.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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