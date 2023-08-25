Путин обсудил с Совбезом поддержку проживающих за рубежом граждан
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них – это поддержка соотечественников за рубежом», – сказал глава государства.
Он предложил начать совещание с докладов, а затем обсудить и другие вопросы, «предусмотренные повесткой дня».
На совещании присутствовали спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и др.
Путин регулярно проводит совещания с Совбезом. В предыдущий раз оно состоялось 11 августа. Тогда президент предложил обсудить вопрос работы в сфере информационного пространства в контексте безопасности России. Путин отметил, что на фоне «специфики сегодняшней ситуации» эта тема особенно важна.