Путин обсудил с Совбезом поддержку проживающих за рубежом граждан

Путин регулярно проводит совещания с Совбезом. В предыдущий раз оно состоялось 11 августа. Тогда президент предложил обсудить вопрос работы в сфере информационного пространства в контексте безопасности России. Путин отметил, что на фоне «специфики сегодняшней ситуации» эта тема особенно важна.