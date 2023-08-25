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Путин обсудил с Совбезом поддержку проживающих за рубежом граждан

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них – это поддержка соотечественников за рубежом», – сказал глава государства. 

Он предложил начать совещание с докладов, а затем обсудить и другие вопросы, «предусмотренные повесткой дня».

На совещании присутствовали спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и др.

Путин регулярно проводит совещания с Совбезом. В предыдущий раз оно состоялось 11 августа. Тогда президент предложил обсудить вопрос работы в сфере информационного пространства в контексте безопасности России. Путин отметил, что на фоне «специфики сегодняшней ситуации» эта тема особенно важна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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