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Политика

МИД России предостерег Молдавию от усиления поддержки Украины

Ведомости

Россия предостерегает Молдавию от более глубокого вовлечения в оказание поддержки Украине, что превратит Кишинев в соучастника военных преступлений Киева. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее оценке, страны Запада продолжают активно втягивать Молдавию в конфликт на Украине, несмотря на нейтральный статус, закрепленный в Конституции этой страны, а также поставлять оружие и экипировку.

Молдавия, отмечает Захарова, продолжает превращаться в «логистический придаток» Украины, при этом Россия обеспокоена данными об обсуждении доставки через территорию республики грузов военного назначения. МИД также обращает внимание на активную работу по совершенствованию критически важной железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры Молдавии, которая проходит под пристальным вниманием США и ЕС.

«Хотелось бы в этой связи предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс «поддержки» Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима», – заявила Захарова.

Представитель МИДа также отметила, что консульский отдел посольства РФ, численность которого была сокращена по требованию молдавских властей, возобновил свою работу 17 августа и приложит все усилия для оказания необходимых консульских услуг.

Ранее по теме: Молдавия выйдет из соглашения об обеспечении пограничных войск СНГ

Ранее Молдавия решила выйти из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск Содружества независимых государств (СНГ) вооружением и военной техникой. Всего в ходе весенней сессии парламент Молдавии денонсировал восемь соглашений с СНГ. Шесть других проектов по денонсации соглашений с СНГ зарегистрированы в парламенте и будут рассмотрены депутатами.

26 июля Кишинев принял решение сократить численность персонала посольства России в республике и заявил о высылке 45 человек. 2 августа министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что решение Молдавии сократить численность персонала посольства России в республике является ответом на политику Москвы. В Кремле тогда заявили, что Кишинев сознательно заводит отношения с Россией «в очень жалкое состояние» и руководство страны «рубит все канаты».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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