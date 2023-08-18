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Политика

Молдавия выйдет из соглашения об обеспечении пограничных войск СНГ

Ведомости

Молдавия выйдет из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск Содружества независимых государств (СНГ) вооружением и военной техникой, сообщает молдавский парламент.

Комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила консультативное заключение об осуждении соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными ресурсами, а также организации научно-экспериментальных строительных исследований, подписанного в Ташкенте 15 мая 1992 г. По данным министерства внутренних дел страны, оно исчерпало свою актуальность для Молдавии вскоре после заключения, оно также не было реализовано компетентными органами.

Отмечается, что на весенней сессии парламент Молдавии денонсировал восемь соглашений с СНГ. Шесть других проектов по денонсации соглашений с СНГ зарегистрированы в парламенте и будут рассмотрены депутатами.

26 июля Кишинев принял решение сократить численность персонала посольства России в республике и заявил о высылке 45 человек. 2 августа министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что решение Молдавии сократить численность персонала посольства России в республике является ответом на политику Москвы. Попеску добавил, что республика установила, что часть сотрудников российского диппредставительства якобы занимались «дестабилизацией обстановки» в стране.

Ранее по теме: Власти Молдавии сократят численность персонала посольства России

В Кремле заявили, что Кишинев сознательно заводит отношения с Россией «в очень жалкое состояние» и руководство страны «рубит все канаты». Российский посол в Кишиневе Олег Васнецов объяснил, что решение Молдавии сократить персонал российского посольства осложнит сотрудничество с Россией в культурно-гуманитарной, деловой и общественной сферах, а также создаст проблемы для граждан республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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