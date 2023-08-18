Молдавия выйдет из соглашения об обеспечении пограничных войск СНГ

Комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила консультативное заключение об осуждении соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными ресурсами, а также организации научно-экспериментальных строительных исследований, подписанного в Ташкенте 15 мая 1992 г. По данным министерства внутренних дел страны, оно исчерпало свою актуальность для Молдавии вскоре после заключения, оно также не было реализовано компетентными органами.